Após fazer piada sobre criança com hidrocefalia, Léo Lins é demitido do SBT; vídeo

Léo Lins foi demitido do SBT após viralizar um vídeo em que o humorista faz uma piada e cita o Teleton, uma criança com hidrocefalia e a emissora de Silvio Santos. A situação teria acontecido em show de stand up e a filmagem gerou muita repercussão nas redes sociais no último fim de semana.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Repórter da Globo critica Léo Lins por piada com voo da Chapecoense]]

O humorista foi desligado da emissora e deixa o elenco do programa "The Noite com Danilo Gentili". No vídeo, que foi muito criticado pelos internautas, Léo Lins debocha de uma criança com hidrocefalia e ainda cita o Teleton, que promove ações no SBT para arrecadar dinheiro e ajudar menores de idade com problemas de saúde. Na piada, o humorista contou a história de um garoto do Ceará.

"Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problemas. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes", disse Léo Lins ao público.

Confira o vídeo:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)