Nick Jonas abandona palco após ter laser apontado para a cabeça durante show

O show da banda Jonas Brothers precisou ser interrompido por alguns minutos na noite desta terça-feira (15), na República Checa. O cantor Nick Jonas estava sentado ao piano, quando levantou rapidamente e saiu correndo do palco após ter um laser apontado diretamente para sua cabeça, o que o fez abandonar o palco abruptamente.

Imagens feitas e compartilhadas por uma fã que estava no local mostram o astro correndo do palco e pedindo uma pausa, sinalizando com as mãos. Em entrevista à revista Variety, uma das representantes do local confirmou o incidente.

“A apresentação dos Jonas Brothers teve que ser interrompida por vários minutos devido ao uso proibido de um laser apontado por uma pessoa. A organização respondeu a esse fato. Após alguns minutos, a banda continuou sua apresentação", disse o comunicado.