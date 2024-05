Ney Matogrosso revela que já fez suruba com 15 pessoas ao mesmo tempo: 'Uma enorme brincadeira'

Ney Matogrosso afirmou que frequentemente transava com várias pessoas ao mesmo tempo. Em entrevista a Veja, o cantor de 82 anos abriu o jogo e relembrou quando realizou uma suruba com 15 pessoas: "Virava uma confusão, uma enorme brincadeira, Houve ainda uma época em que olhava para a plateia e desenvolvia uma relação quase sexual com ela".

O artista também declarou ser viciado em sexo. "Tinha vontade de transar com toda aquela gente. Claro que isso não se concretizava. Fora dali, eu era fácil, fácil. Se alguém se aproximasse com vontade e eu sentisse atraído, não perguntava nem o nome", confessou.

Sincero, ele explicou que a vida sexual segue sendo essencial em sua vida. "Sempre teve e segue assim. [...] Tinha que transar todo dia para conseguir dormir. Hoje, vivo um relacionamento com uma pessoa que mora fora do Rio e consigo me aguardar para ela", acrescentou.