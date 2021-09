Nego do Borel volta às redes sociais e publica foto com frase motivacional

O funkeiro Nego do Borel voltou às redes sociais nesta quarta-feira (29) com uma foto profissional em Instagram. Na legenda, uma frase motivacional que pode ser entendida como uma indireta para quem lhe acusou de abuso sexual e estupro em "A Fazenda 13". “Dê a volta por cima e faça eles perguntarem por que você ainda sorri”, escreveu.

Nego do Borel foi expulso do reality da TV Record após supostamente ter abusado de Dayane Mello, que se encontrava embriagada durante uma noite. A modelo disse não se lembrar do que aconteceu. Os internautas acusaram o funkeiro de assédio e pressionaram nas redes sociais.

Inconformado com a sua expulsão, Nego do Borel publicou um vídeo com a sua versão dos fatos. O material foi postado em seu feed com a legenda “Mais uma vez injustiçado, Mais uma vez eu não tenho voz!". Nego do Borel é acusado de violência doméstica e abuso sexual por duas ex-namoradas.