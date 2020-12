Nego do Borel é alfinetado por pai de Duda Reis: ‘Acabou, do mesmo jeito que começou, do nada'

O pai da digital influencer Duda Reis, Luiz Barreiros, se posicionou no Instagram nesta quinta-feira (24), sobre o término da filha com o cantor Nego do Borel. O médico era um dos mais críticos e contrário ao noivado do ex-casal e, alguns meses atrás, chegou a dizer que Duda “sustentava Nego do Borel” e que ele estava atolado em dívidas.

LEIA MAIS:

Noivado conturbado de Nego do Borel e Duda Reis chega ao fim

Sem citar Nego do Borel, mãe de Duda Reis manda recado: ‘desapega, praga’

Luiz faz uma publicação com a seguinte frase: “Acabou, do mesmo jeito que começou, do nada”. Na legenda, ela criticou o posicionamento dos assessores de comunicação do artista e da própria filha, dizendo que não foi mostrada a verdade.

"Não existe nada mais nojento que duas assessorias negociando como irão dar uma notícia! Só pensam em dinheiro! Esquecem de expor a verdade! É por isso que os abusos se perpetuam", afirmou.

Em seus pronunciamentos no Instagram, a influenciadora digital e o cantor comunicaram a separação em um tom aministo. Duda até chegou pedir que os fãs respeitassem o momento dos dois.