Sem citar Nego do Borel, mãe de Duda Reis manda recado: ‘desapega, praga’

A mãe da influenciadora Duda Reis, Simone Barreiros, fez uma série de posts na manhã de quarta-feira (23), antes da confirmação do término da sua filha com o cantor Nego do Borel. Os dois noivaram em junho, mesmo com a reprovação da família de Duda, que já afirmou que a jovem sustentava Borel e que ele era uma “escolha destrutiva” para a filha.

Publicação de Simone no Instagram (Reprodução)

Nos posts em seus stories do Instagram, Simone não citou Nego, mas mandou mensagens enigmáticas sobre pessoas que "se fingem de bom moço". "Todo mundo quer lealdade, consistência e alguém que não desista. Mas todo mundo esquece que para conseguir essa pessoa, você tem que ser essa pessoa", republicou, comentando: "E, quando você não é essa pessoa, não adianta fingir de bom moço. Desapega, praga!".

Em outra mensagem, Simone defendeu a "maturidade" para deixar relacionamentos tóxicos. "Maturidade é sentir falta mas entender que é melhor assim. É conviver com a saudade de algo que já sabe que é melhor não ter. É acreditar que pode doer agora, e é melhor que doa tudo de uma só vez, porque só assim vai passar um dia", dizia o texto. "Concordo perfeitamente! Quem faz o oposto disso, é falta de amor próprio", afirmou.

No início do ano, Simone também criticou o cantor ao rebater acusações de Nego, que afirmou que os pais de Duda reprovavam a relação com a filha pela cor de sua pele, afirmando que o problema do cantor "era o interior" e que a acusação era "caluniosa".