Nando Reis comemora sobriedade: 'Viver sem intermediários me dá mais alegria'

Nando Reis, que viaja pelo Brasil com um projeto quádruplo de 30 músicas, se prepara para vir à Belém, em setembro. No lançamento desse projeto, ele anunciou a turnê de seu novo álbum: “Uma Estrela Misteriosa”.

Em conversa com O Globo, Nando falou sobre esse projeto e suas expectativas: "Eu não lançava nada inédito desde 2016, tinha feito só dois singles. Mas fiz muitos “feats” de regravações, com outros artistas. Me preocupava que as pessoas achassem que eu não produzia mais. Não gosto muito de single, gosto do conjunto, de discos. Porque quando as músicas estão juntas, uma empresta possibilidades de leitura e interpretação que enriquecem".

"O único incômodo que me acompanhou foi temer que o álbum passasse despercebido pela dificuldade que as pessoas têm de consumir o conjunto, em ter concentração necessária. Mas é uma frustração que convivo desde sempre", acredenta.

Durante a conversa, o artista ainda ainda falou sobre o fato de estar sóbrio há 7 anos: sem consumo de álcool ou qualquer outra droga.

"Tenho mais disposição, mas é engraçado que eu falo isso só agora. Nos três primeiros anos que parei de beber, sentia falta do efeito euforizante do álcool. Mas como aquilo estava ruim para mim, essa ideia era quase uma ilusão. Vivo agora um entusiasmo meu, essa vitalidade que tenho é minha", conta.

Nando disse no evento de lançamento do seu projeto, que sempre se dedicou a revisar seus trabalhos com rigor e fora de qualquer estado alterado, mesmo antes da sobriedade. Porém, agora com a distância total de entorpecentes inaugurou novas sensações.

"Viver sem intermediários me dá muito mais alegria. E, obviamente, a sobriedade tem por consequência a lucidez. E eu preciso muito do meu pensamento, sou um criador. O meu barato de fazer discos é enorme", finaliza.