Filho de Nando Reis relembra vício do pai e momento conturbado: 'Fiquei do lado'

Nando Reis tem uma carreira na música de sucesso, mas uma das suas maiores lutas foi contra o alcóol e drogas, a qual venceu há sete anos. A família do artista conviveu com a dependência. Sebastião Reis, de 28 anos, um dos filhos do cantor, relembrou essa fase difícil do pai.

"Foi difícil vê-lo refém de um vício. Sempre fiquei do lado dele nesses momentos. Está sóbrio faz alguns anos. De certa forma, vê-lo passar por isso me ensinou a manter a distância da cocaína e do álcool", disse Sebastião à Veja SP.

Em entrevista recente à "Piauí", Nando disse que ainda sente vontade de se aproximar da bebida, mas soube recuperar a sobriedade. "Sou alcoólatra, mas recuperei minha sobriedade. Minha jornada com o álcool começou na adolescência e, gradativamente, foi se tornando um uso abusivo e uma dependência. Comecei a beber aos 13 anos e só parei aos 53. Foram décadas de consumo pesado e, com o passar do tempo, associado à cocaína. Estou há quase sete anos sóbrio, mas não deixei de ser alcoólatra: consigo sentir a compulsão dentro de mim".

Se livrar dos vícios o fez se reaproximar dos amigos do Titãs, com quem tem feito uma turnê de sucesso, e também da família. Sebastião, que tem uma banda, Colomy, vai fazer uma turnê pela Austrália ao lado do pai.

