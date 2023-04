Após anunciar turnê de reencontro com formação original, Nando Reis fala sobre retorno do Titãs

Arnaldo Antunes, Nando Reis, Tony Bellotto, Branco Mello, Charles Gavin, Sergio Britto e Paulo Miklos vão se reunir para dez shows em estádios pelo Brasil em 2023, na capital paraense, a banda aterrissa em maio. O entrosamento é algo muito valorizado pelos Titãs, no palco e nos bastidores. Tudo na banda é decidido democraticamente. Para a turnê "Encontro - Todos ao Mesmo Tempo Agora", os oito escolheram o repertório juntos, em reuniões virtuais.

Segundo o cantor e compositor Nando Reis, o maior significado desse reencontro é celebrar 40 anos do primeiro show realizado pelos músicos. “A música que fizemos juntos é incrivelmente atual e de altíssima qualidade. Não pensamos em gravar nada, mas ao longo do ano re-lançaremos nosso catálogo remasterizado, acompanhado de suas respectivas demos”, explicou.

Ao ser questionado sobre a sincronia do seu trabalho solo com o que faz na banda, Nando explica que há uma relação estreita. “A gênese de minha linguagem está ali nos Titãs. É claro que numa banda com oito integrantes você é apenas uma fração. Depois que sai, o meu trabalho passa a ser mais reconhecível e identificável. Mas eu sou o mesmo. Há uma coerência e conexão nítida”, destacou.

Com o repertório marcado por hits titânicos das fases em que se apresentavam com todos os integrantes originais, o show levará ao público canções interpretadas pelos diferentes vocalistas da banda e que mantêm sua dimensão e a relevância artística ao longo dos anos.

Nas apresentações, a formação clássica promete resgatar a vocação que tem de se apresentar em grandes arenas revisitando o próprio vocabulário estético, de maneira que a personalidade da banda, multifacetada e com o trabalho reconhecido em décadas, se sobressaia e torne cada um dos shows um evento especial para os artistas e os fãs. Nando enfatiza que a banda continua com o mesmo posicionamento a favor da liberdade, dentro da política. “Contra o reacionarismo desta direita retrógrada e hipócrita que não presta”, argumenta o cantor.

A turnê “Titãs Encontro” também dará um importante destaque ao guitarrista do grupo, Marcelo Fromer, que morreu em 2001. Para além da homenagem inerente às composições e interpretações propostas pela banda nesta turnê, o encontro contará com a presença da filha do artista, a também cantora Alice Fromer, em participação especial. Para Nando, “a turnê vai ter cara do que nós oito fizemos juntos. Mesmo não estando presente fisicamente, Marcelo estará representado em todas as músicas”, concluiu o artista.

