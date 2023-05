PL das Fake News: Veja os artistas que se posicionaram sobre a proposta

A discussão que envolve a PL das Fake News - projeto de lei de nº 2630 de 2020, que estipula regulamentação e fiscalização das plataformas digitais - não é nova, mas esta semana ganhou novos desdobramentos, inclusive, posicionamento de artistas como Nando Reis, Glória Pires, Zélia Duncan, Paula Lavigne, Seu Jorge, que participaram de uma reunião na Câmara na tarde de ontem, 2, e que estão se posicionando por meio das redes sociais. Confira quem e como se manifestou favorável à aprovação!

Entre as manifestações da classe artística está o pagamento dos direitos autorais. No entanto, os artistas também repercutiram a propaganda da Google considerada irregular por parte do governo brasileiro.

A Google fixou na última segunda-feira, 1, na área da página inicial do navegador um link de conteúdos contrários ao projeto, na véspera da data prevista para a votação da matéria na Câmara dos Deputados, na terça-feira, 2. No entanto, não havia indicadores de que o compilado se tratava de uma propaganda, por isso, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça acusou a Google de propaganda enganosa e estipulou uma multa de R$ 1 milhão por hora. A Google já retirou a propaganda, mas a notícia reverberou.

Por meio do Twitter, a cantora Zelia Duncan compartilhou e retuitou diversos conteúdos explicando seu posicionamento favorável a PL e condenando o uso das propagandas irregulares. Em um dos últimos tuítes do dia escreveu: "Muitas Publicidades irregulares, contra a PL2630. Entenderam?", publicou. Confira outra publicação.

Veja o posicionamento de outros artistas



Glória Pires

A publicação de Glória Pires foi feita no último dia 26 de abril, por meio de sua conta oficial no Twitter.

Daniela Mercury

A cantora Daniela Mercury se posicionou por meio do Twitter.

Dira Paes

A atriz paraense Dira Paes desde o último dia 28 de abril está se posicionando nas redes. A sua última publicação no Twitter foi sobre o assunto.

Vanessa da Mata

A cantora Vanessa da Mata publicou uma Thread - série de tuítes - para falar da PL das Fake News e os direitos autorais

Da Mata também compartilhou a foto da reunião na câmara, confira



Entre os participantes na Câmara estavam:

• Nando Reis;

• Glória Pires;

• Zélia Duncan;

• Paula Lavigne;

• Seu Jorge;

• Paula Lima;

• Maria Ribeiro;

• Pretinho da Serrinha;

• Vanessa da Mata.