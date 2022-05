Namorada do ator Rafael Miguel sobre a prisão do pai: ‘Uma mistura de sentimentos’

A namorada do ator Rafael Miguel e filha de Paulo Cupertino - suspeito de matar o jovem artista -, Isabela Tibcherani, utilizou as redes sociais para comentar a prisão do pai. Ela afirmou que "não consegue falar muito” sobre o assunto neste momento. A declaração foi feita no início da noite desta segunda-feira (16), pouco depois da captura do indiciado.

VEJA MAIS

Por meio do stories do Instagram, a jovem de 21 anos informou que já está ciente da prisão de Cupertino e agradeceu a mensagem de apoio de amigos e familiares próximos. "(...) É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço. Grata. Isabela", escreveu, na publicação.

Crime

Paulo Cupertino Matias foi preso após três anos do assassinato de Rafael Miguel, de 22 anos, e dos pais dele, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos. Tudo ocorreu na noite de 9 de junho de 2019, em frente à casa onde Isabela morava com a mãe, na Zona Sul de São Paulo. Cupertino atirou 13 vezes contra a família do ator. A moça, de 18 anos na época, e a mãe, não foram atingidas.

A motivação do crime seria ciúmes, já que Paulo não aceitava o namoro da filha com Rafael Miguel.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Ana Carolina Matos)