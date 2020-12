Esconderijo do assassino Paulo Cupertino é descoberto pela polícia

Um imóvel usado como esconderijo por Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel, foi descoberto pela polícia, na zona rural da cidade de Liberação, no Paraguai, a três horas da capital Assunção. Testemunhas disseram que Cupertino, foragido há mais de um ano, teria passado cerca de 15 dias no local. O local descoberto seria a casa de um fazendeiro brasileiro que teria dado abrigo a ele, mas o criminoso já não estava mais lá na chegada da polícia. Ele é um dos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo.

O crime ocorreu no dia 9 de junho de 2019, na Estrada do Alvarenga, na região de Pedreira, zona sul de São Paulo. O ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e os pais do rapaz, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, morreram baleados.

Os três foram até a casa da namorada de Rafel, Isabela Tibcherani, conversar com o pai dela, Paulo Cupertino, sobre o namoro. A família foi recebida pela jovem e por sua mãe. Quando Cupertino chegou ao local, armado, atirou nas três vítimas que estavam no portão da casa. Dos 13 tiros, sete acertaram Rafael. O pai do rapaz foi atingido quatro vezes e a mãe foi baleada no peito e no ombro. Os três morreram no local. Rafael era conhecido por ter interpretado o personagem Paçoca na novela Chiquititas.

Esconderijo

As investigações apontam que ele passou por pelo menos três cidades do departamento de São Pedro - Liberação é uma delas, com pouco mais de 24 mil habitantes. A descoberta ocorreu após uma denúncia feita ao programa Cidade Alerta, da Record TV, indicando que Cupertino teria se dirigido a Liberação. O denunciante dizia que ele estava em uma fazenda, trabalhando com plantação de soja.

Policiais paraguaios tinham uma ordem de busca e apreensão para cumprir no imóvel. Eles abordaram o fazendeiro Julci Kuschel quando saía de casa em uma caminhonete. No momento em que foi abordado pela polícia, o fazendeiro ficou muito exaltado, disse que não sabia onde estava o foragido e permitiu que apenas um agente paraguaio vistoriasse a residência, que ficou lá por cerca de 20 minutos. Na saída, disse que não encontrou ninguém. O fazendeiro é natural do Rio Grande do Sul, mora no Paraguai há cerca de 35 anos e possui outras propriedades no departamento de São Pedro.

Posteriormente, ao ser procurado diretamente pelo diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, Fabio Pinheiro Lopes, o fazendeiro mudou de versão, dizendo que, se Cupertino esteve na fazenda, ele não ficou sabendo. A polícia acredita que Kuschel esteja acobertando Cupertino e apura se é dele o avião que transportou o foragido de Mato Grosso Sul até o Paraguai. O piloto, Alfonso Helfenstein, com quem Cupertino fugiu de MS, seria funcionário dele.

Foragido por tráfico de drogas, Alfonso é dono do sítio onde Cupertino ficou escondido durante 15 meses. Julci disse aos policiais que conhece Alfonso, mas que há seis meses não tem contato com ele. A informação foi negada por moradores da cidade. Uma mulher que conhece de perto o fazendeiro disse à Record TV que, pouco antes da polícia chegar, Alfonso esteve na casa e que os dois são muito próximos.

Do fim de outubro ao início de novembro, a polícia percorreu ao menos 12 cidades do Mato Grosso do Sul e do Paraná - algumas na fronteira do Brasil com o Paraguai. De acordo com investigadores, nesta época, Cupertino havia fugido de um sítio onde estava escondido na cidade de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. A polícia brasileira emitiu um alerta para a polícia paraguaia e a fronteira com o país vizinho estava sendo monitorada.