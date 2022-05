Assassino do ator Rafael Miguel é preso nesta segunda-feira

O assassino do ator Rafael Miguel, assassinado em 2019, foi preso na tarde desta segunda-feira (16). Paulo Cupertino, acusado da morte do ator e de seus pais, estava foragido há quase três anos, desde que foi indiciado pelos homicídios. O empresário foragido, que teria cometido os crimes por ciúmes da filha que se relacionava com o ator, estava em São Paulo.

Cupertino era o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo. Ao chegar no prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o acusado negou que tenha cometido os crimes. “Eu sou inocente. Não matei ninguém”, afirmou Paulo Cupertino.

A acusação é de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além do empresário, dois amigos são réus no mesmo caso por terem o auxiliado na fuga.

O assassinato de Rafael Miguel e seus pais

Rafael Miguel (22), e seus pais João Alcisio Miguel (52) e Miriam Selma Miguel (50) foram assassinados na noite de 9 de junho de 2019, em frente a casa onde a namorada do ator morava com a mãe, na Zona Sul da capital paulista. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostraram o momento em que o assassino atirou 13 vezes contra a família. Isabela, que tinha 18 anos na época, e a mãe, não foram baleadas.

Para o Ministério Público, o assassino não aceitava o namoro de Isabela Tibcherani, sua filha, com o artista.