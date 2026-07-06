Naiara Azevedo surpreende ao pescar peixe de mais de 2 metros: 'Nunca vou esquecer'

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo surpreendeu os seus seguidores na última quinta-feira (3) ao fisgar um peixe piraíba de 2 metros e 4 centímetros, enquanto praticava pesca esportiva na cidade de Aruanã, que fica situada em Goiás. Depois de comemorar a conquista e fazer alguns registros, a artista devolveu o peixe ao rio para seguir os princípios da prática esportiva e da preservação ambiental da região.

"Foi uma emoção que eu nunca vou esquecer. A pesca sempre foi um refúgio para mim, um momento de conexão com a natureza e de paz. Quando vimos o tamanho daquele peixe, meu coração disparou. É uma sensação difícil de explicar, de respeito pela força dele e de gratidão por viver um momento tão especial. Sem dúvida, foi a maior emoção que já vivi na pesca esportiva", disse a cantora Naiara Azevedo.

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O amor de Naiara pela pesca esportiva

Somada à paixão pela música, a cantora Naiara Azevedo também nutre um amor muito grande pela pesca esportiva e sempre que encontra espaço na agenda de shows, aproveita para praticá-lo em diferentes regiões do Brasil. Para a cantora, essa prática representa mais do que um hobbie, é uma oportunidade de contemplar a natureza e, principalmente, de criar diversas memórias para serem guardadas na mente.

Nos comentários da publicação, os fãs da cantora realçaram a coragem de Naiara ao fisgar um peixe de dimensões gigantes em um rio de Goiás. "Fazendo uma das coisas que ama", disse uma seguidora. "Perfeita. Aliás as 2, ela e a pira dela", escreveu outra se referindo à artista e ao peixe piraíba. "Papo de pescadora profissional", comentou outra pessoa. "Me chama pra ir junto da próxima", brincou um quarto seguidor no Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)