Ex-marido de Naiara Azevedo é indiciado por lesão corporal e violência psicológica

Rafael Alves Cabral, ex-marido da cantora sertaneja Naiara Azevedo, foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás nesta segunda-feira (04), pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher.

Naiara denunciou o ex-parceiro no final de 2023 por violência patrimonial, apropriação indébita, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça e injúria.

"A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, concluiu as investigações relacionadas ao caso Naiara Azevedo, com indiciamento. O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário no dia 22 de fevereiro", diz o comunicado à imprensa.

O colunista Gabriel Perline, do iG, que teve acesso ao documento da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), afirma que vídeos, fotos, depoimentos de testemunhas e o exame de corpo de delito confirmaram que a artista foi vítima de violência.

Caso Naiara Azevedo

Em uma das denúncias, a ex-BBB afirma ter sido agredida por Rafael durante uma discussão entre eles, que aconteceu em 7 de julho. A cantora afirma que o empresário a sacudiu pelos braços, puxou seus cabelos e orelhas e, ainda, lhe deu um soco na mão direita. Os hematomas foram registrados pela cantora em fotos.

Azevedo também relatou que o ex-marido ameaçou acabar com sua vida e carreira. Na segunda ocorrência, a cantora se refere ao crime de constrangimento ilegal, onde narra ter sido privada do acesso de equipamentos do seu show. Naiara diz, ainda, temer por sua vida após descobrir que Rafael fez um seguro de vida de valor muito alto em nome dela, tendo ele como beneficiário.

Os dois foram casados por 10 anos. Segundo a advogada da artista, o divórcio entre a cantora e o ex-marido foi decretado em outubro de 2021.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)