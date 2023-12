Naiara Azevedo desabafa sobre denúncia contra o ex-marido após um mês: ‘Falei tudo que vivi’

A cantora Naiara Azevedo desabafou sobre o antigo casamento e a denúncia de violência doméstica contra o ex-marido, Rafael Alves Cabral, no programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’, na manhã desta sexta-feira, 22.

A artista solicitou uma medida protetiva contra o empresário com quem foi casada por 10 anos e, após um mês do relato, disse que falou “tudo o que viveu”.

"Foi uma experiência muito forte o fato de ter ido à delegacia, minha intenção foi expor sobre violência patrimonial, a delegada acabou puxando e falei tudo que vivi, todas as formas de agressão. Guardei tudo isso, por muitos anos. Não queria deixar uma imagem negativa do meu ex-marido, até porque respeito muito a família, ele tem uma filha de 15 anos, quis preservar a imagem positiva, mas chega uma hora que não dá mais”, contou.

Diante das violências e o fato do ex-marido ter feito um seguro de vida para Naiara, tendo se colocado como beneficiário, motivou o acionamento da Lei Maria da Penha.

"Todo o meu patrimônio que demorei 10 anos para conquistar não tinha nada no meu nome. Ele deu uma entrevista falando que dava 100% de tudo a ela. 100% que ele quer dar para mim é 100% de nada ou de dívidas, porque a única coisa que tem no meu nome é minha casa que foi financiada. Foram criadas várias empresas no meu nome, criadas várias dívidas, inclusive tem uma empresa no nome da mãe dele e outra no nome dele e do pai dele. Prefiro que tudo se resolva na justiça”, continuou.

Naiara ainda afirmou que não quer o mal do ex-marido e está focada em seu trabalho.

"Estou mais feliz do que nunca, mais vibrante, mais radiante, sou dona e proprietária da minha história. Quero estar no palco, quero estar com meus fãs, ser mais ativa do que nunca nos meus negócios. Que fique de ensinamentos. Não entregue sua vida nas mãos de ninguém", finalizou a artista.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)