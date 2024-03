Ana Hickmann comemora aniversário com família e Edu Guedes em casa

Ana Hickmann completou 43 anos na última sexta-feira (1 º), mas comemorou a data no domingo em casa, ao lado de amigos e familiares. Um dos convidados foi Edu Guedes, apontado como novo affair da apresentadora, o que vem sendo negado por ela e por Edu.

A apresentadora fez um churrasco de aniversário em casa com a mãe, Reni Saath, as duas irmãs, Fernanda Hickmann e Isabel Hickmann, e o filho, Alezinho. Apesar de não posar junto com Edu, os dois compartilharam a foto da mesma cerveja.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Edu Guedes comenta sobre o relacionamento de Ana Hickmann e Alexandre Correa e pedido de prisão]]

Quando indagada, a assessoria afirma que Ana é amiga do chef. Edu Guedes também nega o suposto romance.

"O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos", disse o chef em contato com o colunista do UOL Lucas Pasin.