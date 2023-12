Mundo Bita apresenta Léo, novo personagem autista da turma; confira

O universo animado do Mundo Bita está prestes a receber um novo integrante, e sua chegada promete sensibilizar o público com uma abordagem dedicada à inclusão. Léo, um garoto de oito anos no espectro autista, será apresentado ao público no especial "Imagine-se", episódio que estreará na HBO Max e Cartoonito em 2024, durante o 'Abril Azul', mês dedicado à conscientização do autismo. A notícia foi dada nas redes sociais da animação infantil na última quinta-feira (28).

A narrativa de Léo se desdobrará em meio à turminha já conhecida, composta por Tina, Lila, Dan e Tito. Em um dos episódios da série "Imagine-se", o personagem autista explorará uma jornada de descobertas e amizades, proporcionando aos espectadores uma perspectiva única sobre a diversidade.

Chaps, criador e sócio da Mr. Plot, produtora responsável pela animação, compartilhou que o objetivo principal é inspirar os fãs e telespectadores ao demonstrar que a diversidade enriquece a vida das crianças. "Queremos mostrar que, ao compreender o outro e dar espaço para que ele se sinta confortável no grupo, é possível incentivar a convivência. A chegada de Léo reforça o nosso compromisso com a inclusão, que é parte fundamental das narrativas do Mundo Bita", destacou Chaps.