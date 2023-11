Gal Costa vira animação em ‘Mundo Bita’ ao lado de Gilberto Gil em clipe de ‘Barato Total’; vídeo

Gal Costa, que morreu há um ano, recebeu uma homenagem especial do Mundo Bita e Gilberto Gil, com o lançamento do novo clipe da canção “Barato Total”, eternizado na voz da cantora, na manhã desta quinta-feira (9). Nele, o personagem de Gil passa por vários desafios ao lado de Bita e da turminha formada pelas crianças personagens Lila, Dan e Tito. Já Gal, na animação, é representada por uma espécie de ser mágico da natureza. Juntos, eles se divertem ao som da música, encontrando alternativas para os obstáculos que surgem durante a brincadeira. O videoclipe faz parte do quarto e último clipe do projeto “Rádio Bita Especial Gilberto Gil”.

O criador do Mundo Bita e um dos fundadores da produtora Mr. Plot, Chaps, contou que a ideia de lançar o vídeo e reunir os dois cantores na versão de “Barato Total” era um sonho antigo, que não chegou a ser concretizado antes devido à pandemia da covid-19.

“Hoje, não é mais possível fazer uma gravação inédita com ela, mas quando contamos a Gil sobre a ideia da homenagem, ele achou ótimo usar a voz original. Colocar o Mundo Bita ao lado desses dois ícones da nossa arte é um privilégio”, complementou.