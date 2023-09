Domingo terá programação infantil na Feira Pan-Amazônica do Livro; confira

Neste domingo, 10, segundo dia da 26ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, a programação será dedicada às "Vozes da Infância", com brincadeiras, contação de histórias, sarau e apresentações teatrais e musicais durante todo o dia. O ponto alto será o show do Mundo Bita, a partir das 18h, na Arena Amazônia.

A Feira Pan-Amazônia começou neste sábado, 9, e seguirá até o próximo dia 17 de setembro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com programação toda gratuita, sempre das 9h às 21h.

A programação infantil inicia às 9h30 da manhã, na Arena Multivozes, com a apresentação de Júlia Passos e Ester Sá intitulada "Entrelaçando Literatura, Brinquedos e Brincadeiras Populares". O momento também contará com o grupo Tambor de Dentro. Às 14h, Simone Jares, Cris Rodrigues e Giselle Griz apresentam "Literatura que Canta, Conta e Desenha", com mediação de Rita Melem.

Às 15h30, Ana Selma Cunha e Selma Maria (SP) participam de uma conversa sobre o poder da poesia na literatura infantil, que será mediada por Janete Borges na mesa "Poética da Infância: Literatura para Pequenos Leitores".

Já o Sarau na Feira, às 17h, o Grupo Literomusical Girandolando, formado por Cris Rodrigues, Giselle Griz, Rita Melém e Simone Jares, fará uma apresentação cheia de diversão e criatividade.

Gabriela Romeu (SP) e Patrícia Araújo irão compartilhar, às 18h, as "Brincadeiras e Saberes das Infâncias de Norte a Sul", em uma discussão mediada por Heloiza Nóbrega. E fechando a programação da Arena, às 19h, Heliana Barriga, uma das escritoras homenageadas da edião da feira, vai falar sobre as representações do “Universo Infantil na Literatura Paraense” junto com Maciste Costa, sob a mediação de Dia Favacho.

Outras áreas da feira também participarão da celebração à infância: A Arena das Artes oferecerá contações de histórias, apresentações musicais e teatrais durante todo o dia, com atividades das 9h30 até às 19h. E a Arena Amazônia encerrará a noite com um show do Mundo Bita, marcada para iniciar às 18h.