Mulher Melão esbanja sensualidade em ensaio com 'leitinho'; veja as fotos

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (11) ao compartilhar um ensaio sensual inusitado em suas redes sociais. A influenciadora, de 37 anos, protagonizou algumas fotos ousadas em que aparece sensualizando com uma caixinha de leite.

Vestindo um biquíni branco fininho, influenciadora não apenas posou com a caixa de leite, mas também derramou um pouco da bebida sobre seu corpo. "Amo leite", declarou a influenciadora na legenda da publicação, que logo recebeu muitos elogios e comentários calorosos.

"Sempre linda", escreveu uma pessoa. "Que espetáculo de mulher", comentou outro seguidor. "Musa, gata, linda, fofa, encantadora, maravilhosa, sexy, corpo perfeito e escultural", acrescentou mais um. Além de encantar seus fãs nas redes sociais, Mulher Melão também é produtora de conteúdo adulto.

Recentemente, a influenciadora compartilhou que além do valor mensal que recebe dos assinantes, muitos deles expressam o desejo de presenteá-la com joias e presentes luxuosos. "Eles querem realizar o sonho deles de qualquer jeito. Mas eu sou difícil, sempre fui, tem que me conquistar muito bem. Tem que bater aquela química, tem que deixar rolar, o homem tem que ser persistente, se ele persistir, de repente…", provocou a musa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)