Mulher Melão faz ensaio com 50kg de maconha no Uruguai

Renata Frisson, a Mulher Melão, está decidida a promover e ajudar nas campanhas pelo uso medicinal da cannabis no Brasil. Ela esteve recentemente no Uruguai, onde a erva é legalizada, e se impressionou com a produção de derivados da planta e sua utilização no tratamento de várias doenças. Com isso surgiu a ideia de fazer um ensaio em torno da verdinha.

Segundo a modelo, "conheci um produtor, dono de uma plantação imensa por lá. Ele levou 50 kg de maconha para meu hotel e colocamos tudo na banheira de hidromassagem", conta ela, que nega a apologia ao uso da droga: "Olha, já experimentei. Não vou mentir. Era bem mais nova e um namoradinho me deu. Achei rui porque fiquei bem sonolenta".