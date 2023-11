Mulher Melão ousa em clique e sensualiza de fio-dental em praia do Rio de Janeiro; veja

A modelo e influencer Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, aproveitou o calor do Rio de Janeiro (RJ) nesta segunda-feira (13). A artista, além do mergulho na água salgada em praia da Barra da Tijuca, curtiu bons momentos com a sua água de coco. Ousada, a modelo fez alguns vídeos sensualizado e postou nas redes sociais.

(Instagram / @mulhermelao)

Segundo paparazzi, a morena - de 36 anos - estava sozinha e não poupou o bronze na areia carioca. Estava de biquíni fio-dental e ostentou o corpão. Famosa também pelos conteúdos adultos na plataforma OnlyFans, Mulher Melão sempre esbanja simpatia também em dias ensolarados, como o de hoje. Veja alguns cliques.

(Instagram / @mulhermelao)