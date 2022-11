Mulher de Thiago Silva mostra corpo sarado em praia do Catar: 'Exposição da figura'

A mulher do jogador Thiago Silva, Belle Silva, de 35 anos, exibiu o corpo sarado enquanto aproveitava um dia de sol no Catar, em um clube no país. Nas imagens, ela posou de biquíni e mostrou as curvas.

VEJA MAIS

Em uma publicação no Instagram, a mulher do capitão da seleção brasileira apareceu deitada em um pufe na areia da praia artificial e fez várias poses para os cliques. "Um pouco de exposição da figura", escreveu ela na legenda.

Na estreia da seleção na Copa do Mundo, a influencer detonou a organização do Mundial no país asiático, na última quinta-feira (24). Apesar da vitória da seleção sobre a Sérvia, a brasileira passou por um perrengue no país após ter uma bandeira do Brasil confiscada na entrada do estádio.