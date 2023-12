Mulher de Paulinho Vilhena usa derivado da anfetamina e desaba: 'Muito difícil sair da droga'

Maria Luiza Silveira, casada com Paulinho Vilhena, contou em entrevista ao podcast "Take Your Shoes Off" sobre os problemas que enfrenta com remédio. Ela é viciada em um medicamento que é derivado da anfetamina. Maria usa a droga para tratar transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. De acordo com ela, a dependência existiu durante um bom tempo: “Eu falava com muito orgulho. É a melhor coisa do mundo. Eu amava. É viciante por um motivo. Mas tudo tem um preço e o preço do remédio é muito alto. Eu falo isso para todo mundo, para tomar cuidado porque é muito atrativo”.

A advogada conta que recebeu uma grande ajuda de Vilhena e de uma importante rede de apoio para superar a fase de abstinência. O casal são pais de Manoela. Ela nasceu em agosto, é a primeira filha deles.

“É muito difícil sair da droga porque você começa a identificar a sua personalidade com a droga. É como se nascesse de novo. Eu tinha medo de tudo. Dormi no quarto dos meus pais. Eu não conseguia ficar sozinha. Minha mãe teve que parar de trabalhar por quatro meses para ficar comigo em casa”, afirmou.

“E é óbvio, Paulo também me ajudou. Eu precisava realmente de um grupo de apoio muito grande para conseguir sair da droga porque você não lembra quem é há seis anos. Eu fiquei esses seis anos sendo uma pessoa do nada. Eu não tinha mais aquilo. Não tinha aquele negócio que determinava quem eu era”, completou.

Maria Luiza e Paulo Vilhena estão juntos desde 2019 e casaram em junho deste ano.