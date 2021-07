Paulinho Vilhena sai da TV Globo após 23 anos na emissora

Paulinho Vilhena usou as redes sociais nesta quinta-feira, 1, para contar aos seguidores que saiu da TV Globo após 23 anos na emissora. O ator estreou como o galã da série Sandy & Júnior, em 1998, no papel de Gustavo. Depois, foi repórter do extinto Vídeo Show. Vilhena também fez participações em novelas como Coração de Estudante, Celebridade, Paraíso Tropical e esteve na décima temporada do seriado adolescente Malhação.

Como forma de despedida, Paulinho Vilhena publicou um vídeo curto, em que mostra o crachá da TV Globo, e sorri. "FIM. 23 anos depois, essa etapa da nossa relação termina", escreveu na legenda.

O ator também agradeceu pelas experiências que teve na emissora. "Grato pelo aprendizado e pelas histórias que contamos juntos, alegrando e emocionando os telespectadores. Várias novelas,séries, programas apresentados; alguns grandes amigos, muitos colegas e Roberto Talma. Nossa história foi intensa e muito bem vivida. Nos vemos qualquer hora", finalizou.