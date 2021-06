Mulher de Ferrugem diz que perdoaria traição novamente: 'Bem-resolvida'

A mulher do cantor Ferrugem, Thaís Vasconcellos, dividiu a opinião dos seguidores nas redes sociais ao afirmar que já perdoou e perdoaria novamente o marido em caso de traição.

“As pessoas têm a necessidade de fazer tudo parecer perfeito. Não sei qual a dificuldade de você assumir isso publicamente. É muito tranquilo. Por isso que falo, perdoei e perdoaria (de novo). Sou muito bem-resolvida”, declarou.

Ela comentou o assunto ao participar da brincadeira da Caixa de Perguntas do Instagram. "Quando falo algo do tipo, 90% das pessoas falam que eu sou louca. Não sou louca, eu sou real", comentou ela no Stories.

Thaís chegou a ser questionada se o posicionamento não permitia uma nova traição em seu relacionamento com Ferrugem. "Então você não acredita na evolução do outro? Só você pode errar e evoluir?", respondeu a influenciadora.