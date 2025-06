Morre o pai do cantor Jão, aos 61 anos

O pai do cantor Jão e empresário, Carlos Alberto Balbino, morreu na última terça-feira (3), aos 61 anos, em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo. Ele era popularmente conhecido como "Carlinhos Rebeca" e foi casado com Maria Catarina Romania Balbino, com quem teve dois filhos: Isabela e João Vitor, nome verdadeiro de Jão.

Em vida, Carlos Alberto era proprietário do Romania Torres de Resfriamento, uma companhia dedicada à produção e entrega de torres de resfriamento por toda a América do Sul. Até o momento, Jão ainda não se pronunciou sobre o acontecimento e, segundo a funerária, o corpo do empresário foi enterrado nesta quarta-feira (4), em Araraquara, no interior de São Paulo.

Em abril deste ano, o cantor anunciou uma pausa em sua carreira após ter realizado o último show do disco "Supernova". Na época, Jão informou os fãs pelo Instagram, fez um texto de despedida e ainda disse que acredita ser bom poder criar momentos verdadeiros longe da fama, e que isso está em seu direito de viver.

“Entreguei o último show desse disco, ele foi lindo, e como disse, agora vou ali tirar um tempo. Falei sobre isso um pouco antes da hora e achei engraçado o rumo que as minhas palavras tomaram. Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. E acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras. É onde sinto que sou melhor”, refletiu Jão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)