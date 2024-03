Morre a cantora Liana Padilha, do NoPorn, aos 60 anos

Morreu, na última quarta-feira (20), aos 60 anos, a cantora Liana Padilha. Eternizada como a voz do duo eletrônico NoPorn, Liana era poeta, artista plástica e produtora. A DJ lançou seu último trabalho em 2023, como celebração aos 20 anos do projeto. Segundo Luís Knihs, gestor do NoPorn, a artista lutava contra um câncer há um ano.

Liana deu vida ao famoso NoPorn no fim dos anos 90, ao lado do então marido Regis Fadel. Em 2006, a banda lançou seu primeiro álbum homônimo e foi um dos grupos mais influentes do cenário da música eletrônica de São Paulo. Entre os destaques, o duo eletrônico tem as canções "Baile de peruas", "Sonia", "Janelas" e "Xingu", em homenagem ao extinto clube com o mesmo nome, localizado no bairro da República, onde Liana se apresentava.

Nos dois últimos anos, em celebração aos 20 anos de existência do NoPorn, Liana lançou seus últimos trabalhos "Contra Dança" e "ADORO DJs", respectivamente em 2022 e 2023. A formação atual da banda contava com a vocalista e o DJ Lucas Freire, com quem produziu quatro álbuns desde 2016.

Confira o trabalho da artista:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)