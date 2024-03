Medalhista paralímpica, Joana Neves morre aos 37 anos

A nadadora paralímpica Joana Neves morreu aos 37 anos na madrugada desta segunda-feira (18). A morte da paratleta foi confirmada pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef), clube que ela defendia. Conforme as informações, a medalhista paralímpica teve uma parada cardiorrespiratória.

Segundo as informações divulgadas pelo grupo, Joana estava em São Paulo para realizar uma série de exames para o diagnóstico de um quadro de convulsão que a paratleta apresentava.

Na noite do último domingo (17), a medalhista paralímpica passou mal no Centro de Treinamento Paralímpico e foi levada às pressas para o hospital. Joana teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Joana era natural de Natal, capital do Rio Grande do Norte. A nadadora era conhecida como "Peixinha". Ela nasceu com acondroplasia, condição que afeta o crescimento e desenvolvimento dos ossos.

Por conta disso, médicos recomendaram a natação como forma de fisioterapia e, assim, Joana se tornou um dos principais nomes da modalidade paralímpica do Brasil. Em 2022, a brasileira conquistou quatro medalhas no Campeonato Mundial, com direito a duas quebras de recordes. Ao todo, a paratleta somou 15 pódios de mundiais.

Em Paraolimpíadas, a brasileira disputou três, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, e conquistou cinco medalhas, três de bronze e duas de pratas.