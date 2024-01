Nutricionista e fisiculturista paraense morre após sofrer parada cardíaca

Um nutricionista fisiculturista faleceu na última quarta-feira (3) em Belém após ter uma parada cardíaca. Camilo Salgado, de 29 anos, era popular por consultar vários influenciadores digitais da capital paraense, o jovem reunia mais de 12 mil seguidores no Instagram.

Além de ser especializado em nutrição esportiva, ele também competia como fisiculturista, e já havia conquistado o título de campeão paraense de fisiculturismo.

A família de Camilo, emitiu uma nota que confirmou a morte do fisiculturista. Amigos e pacientes lamentaram a morte em postagens nas redes sociais.

A família do atleta que repudia as suposições feitas nas redes sociais de que a morte do nutricionista estaria ligada ao uso de anabolizantes, em respeito aos amigos e pacientes, informou que o velorio ocorrerá no bairro do Marco, neste sábado (6).