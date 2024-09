Ator e cantor norte-americano Kris Kristofferson morre aos 88 anos

Kris Kristofferson, ator e cantor norte-americano, morreu aos 88 anos no último sábado (28). Em comunicado, a família do artista disse que ele estava cercado por familiares e faleceu pacificamente em Maui, Havaí (Estados Unidos), onde morava há 30 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Na música, Kris teve grande influência no country e escreveu as famosas “Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" e "Me and Bobby McGee”. A primeira canção rendeu ao artista um Grammy e a última ficou famosa na voz de Janis Joplin, sua ex-namorada.

Kris tornou-se ator e teve destaque no filme “Nasce uma Estrela” (1976), como John Norman Howard, ao lado de Barbra Streisand. No cinema, o artista também participou da trilogia “Blade - O Caçador de Vampiros” (1998-2004) e dos filmes “Comboio” (1978), “Pat Garrett & Billy the Kind” (1973) e “O Troco” (1999).

Nascido em 22 de junho de 1936, em Brownsville, no Texas, Kris Kristofferson passou pelo Exército dos Estados Unidos e chegou a ser zelador no estúdio da Columbia Records. O emprego lhe deu a chance de brilhar como artista.

Por volta dos 70 anos, o ator e cantor passou a ter perda de memória. Diagnosticado com doença de Lyme, Kris foi submetido a tratamento e apresentou melhora. O artista teve oito filhos e deixa Lisa, sua terceira esposa, com quem se casou há 41 anos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)