Morre Iran Malfi, pai do ator Iran Malfitano, aos 78 anos

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (25), aos 78 anos, Iran Malfitano Arantes, mais conhecido como Iran Malfi, pai do ator Iran Malfitano. O artista foi quem confirmou o falecimento dele, através dos stories do seu perfil no Instagram.

“É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai, Iram Malfi”, escreveu ele na publicação de fundo preto. Na postagem tinha apenas um emoji de coração partido.

A causa da morte não foi revelada.

Iran Malfi era oftalmologista, e além do ator, ele tinha outras duas filhas, Thaiza e Luiza, e era casado com Cecilia.

O velório e sepultamento acontece ainda nesta manhã, no Espírito Santo, como informou Iran Malfitano: “Família e amigos, venho informar que o velório do nosso amor, Iran, será a partir das 11h, no cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras”.