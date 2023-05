Casal de atores Bárbara Borges e Iran Malfitano aparecem em ensaio sensual

A atriz Bárbara Borges e o ator Iran Malfitano posaram juntos para um ensaio sensual, com momentos de nu e seminu do casal. O cliques foram compartilhados pela atriz na tarde desta segunda-feira, 15, no Instagram. O casal de atores aparecem trocando olhares apaixonados, envolvidos em toalhas em alguns momentos somente com o corpo de um cobrindo o do outro.

O fotógrafo Igor Heal compartilhou a publicação com colaboração da atriz. Na legenda diz que o ensaio é "Para além da (sensual)idade - retratos atemporais de pele a pele". Mostrando o casal Bárbara e Iran, que tem 43 anos e 41 respectivamente.

Além das fotos, há um vídeo com a prévia. Confira: