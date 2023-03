Modelo e ex-BBB assume relacionamento com zagueiro do Corinthians

A ex-participante do BBB 19, Elana Valenaria (29), assumiu estar se relacionando com o zagueiro Gil (35), do Corinthians, após publicar uma foto com o jogador em seu Instagram. Elana é engenheira agrônoma e atua como influenciadora digital e modelo, enquanto Gil já foi campeão brasileiro pelo Corinthians e atualmente é titular absoluto do clube paulista.

VEJA MAIS

Em entrevista ao GShow, a modelo revela que já está se relacionando com o jogador há algum tempo, mas que não fala muito sobre sua vida pessoal em suas redes: “Sempre fui muito discreta, principalmente em minha vida pessoal”, disse.

A ex-BBB também afirmou que já conhece a família de Gil, enquanto o jogador já conheceu seus pais. Gil tem dois filhos: Gilzinho, de 17 anos, e Valentina, de 8 anos. Ao todo, o jogador tem mais de 600 jogos em sua carreira, 11 deles defendendo a seleção brasileira.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)