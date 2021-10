Ex-No Limite e BBB exibe corpão em biquíni minúsculo

A ex-BBB e participante do 'No Limite', Elana Valenaria, elevou a temperatura da web na quinta-feira (21) ao exibir seu corpão sarado durante uma viagem aos Lençóis Piauienses. No registro divulgado, ela aparece usando um biquíni minúsculo e um lenço na cabeça: "Jade do Piauí", escreveu ela, em referência a personagem Jade da novela 'O Clone', confira:

A publicação fez sucesso com os seguidores, que se derreteram pela morena. "Que mulher", disse Fernanda Aguiar. "Rainha do deserto", declarou um fã. "Que mulher Maravilhosa", disse outra.

Mais tarde, ainda no Piauí, ela postou outro clique trajando um vestido rendado: "Dama de vermelho", veja: