Modelo Adriana Lima anuncia pelo TikTok a sua terceira gravidez

A modelo baiana Adriana Lima, de 40 anos de idade, anunciou hoje (18/02), pelo TikTok, que está grávida pela terceira vez. As imagens também mostram a reação do namorado de Adriana, o produtor cinematográfico André Lemmers III.

A modelo conta que usou a surpresa da gravidez para se vingar do namorado. "André gosta de me assustar em todos os lugares. No supermercado, no banheiro, no museu, em casa, em um retiro, antes de sair, no jardim e ontem a noite. Mas hoje eu me vinguei!", afirmou. Ao final do vídeo, é afirmado que a criança nascerá entre setembro e dezembro deste ano.

Adriana Lima já é mãe de duas crianças: uma com 12 anos de idade e outra com 9, ambas concebidas com Marko Jaric, jogador profissional de basquete e ex-marido da modelo.