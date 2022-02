Festa de carnaval com Anitta e Gkay em condomínio é barrada pela Justiça

A administração do Condomínio Busca Vida, na Estrada do Coco, na Bahia, conseguiu uma liminar na Justiça para impedir a realização da festa de três dias, organizada pela Skol Beats, com a presença de vários famosos, incluindo Gkay e Anitta. No evento, batizado de ‘Plano B do Carnaval’, estavam previstos convidados como Pequena Lo, Rainha Matos, David Brazil, Leo Kret, Ney Lima, Rico Melquiades e Sérgio Marone.

Em uma circular, a administração apontou que tomou conhecimento que a festa ocorreria em vários dias de fevereiro e no início de março, em uma casa que está alugada. No texto, eles apontam que uma estrutura de palco, caixas acústicas e iluminação difusa, com potencial de comprometer o ciclo de desova das tartarugas marinhas da região, e a presença de convidados, iriam contras as normas, "prejudicando a segurança, o sossego, a saúde dos vizinhos e o meio ambiente".

A liminar determina ainda que, caso a festa aconteça, uma multa diária como pena, de valor não divulgado, será aplicada. Anitta e Gkay já estão na casa e já fizeram vários stories e fotos para o Instagram curtindo a piscina, confira:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)