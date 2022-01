Depois de bronca de Anitta, Gkay consegue chegar no show da amiga

A influenciadora Gkay divertiu os fãs, na noite de domingo (23), no Rio de Janeiro, durante a saga para chegar no show de Anitta. A influenciadora perdeu o voo e levou uma bronca da amiga nas redes sociais, mas conseguiu uma carona de jatinho particular.

"Saudades quando eu ficava com o menino que tinha jatinho", lamentou Gkay, referindo-se ao youtuber Rezende, que tem patrimônio avaliado em 25 milhões de reais e ostenta uma aeronave particupar. Horas depois, Gessica apareceu subindo em um jatinho e fez uma série de Stories na madrugada desta segunda-feira (24).

"Peguei o avião e estou indo para o show! Eu sou louca, mas a vida é essa e só se vive uma vez. Mas nessa eu já fiz tanta merda! E detalhe, Anitta não sabe! Ela está com muita raiva de mim. A gente combinou isso desde a volta ao Brasil. Hoje eu dormi em cima do celular. Quando acordei foi aquela loucura!", explicou Gkay, que estava em São Paulo.

Mais cedo, Anitta fez posts no Twitter dizendo que Gkay não a respondia. "Exposed: Minha próxima briga do mercado. Nome: Gessica. Segundo nome: Kayane. Voltou pro Brasil com a gente pra vir pro ensaio do meu bloco hoje. Marcou maquiador, cabeleireiro, tá com um negocio meu pra me entregar que eu tinha esquecido na casa de Miami. Não atende o telefone. Não responde o WhatsApp mas tá online. Eu espero que você esteja me trollando @gessicakayane e apareça aqui em casa daqui a pouco... se não a jiripoca vai piar. Ela vai (e eu nem sei o que é jiripoca)".