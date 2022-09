Melody e a ex-Chiquitita Cinthia Cruz brigam e destroem cenário de programa

Um desentendimento entre a cantora teen Melody e a ex-Chiquitita Cinthia Cruz acabou destruindo o cenário de um programa no SBT. Tudo aconteceu há cerca de um mês, durante a gravação de um quadro para o TVZyn (canal digital da emissora voltado para crianças). A programação acabou em quebra-pau. Melody era convidada da atração que Cinthia apresenta no canal. As informações são da coluna Léo Dias. Entenda.

O que parecia ser apenas uma brincadeira entre Melody e Cinthia durante o quadro de culinária ‘Cozynhando Ideias’ saiu do controle. O resultado disso foi um cenário praticamente destruído pela guerra de comida que se formou no estúdio. A equipe da cantora confirmou as informações e declarou que, na mesma gravação, tudo ficou resolvido entre elas. A briga teria sido motivada devido uma dinâmica acirrada durante um quadro.

A assessoria de Cinthia Cruz, assim como a do próprio SBT, nega que a situação tenha acontecido. A atriz foi recontratada pelo SBT recentemente para ser apresentadora do canal infantil, contudo, sua imagem já era bastante conhecida pelo público da emissora.

Cinthia Cruz interpretou a personagem Cris, na versão mais recente de Chiquititas. Após o fim da novela, em 2014, a atriz deixou a emissora de Silvio Santos e, mais tarde, gerou polêmica ao participar do ‘De Férias com o Ex Celebs’.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)