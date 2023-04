Melhem se contradiz sobre a acusação de assédio sexual feita pela atriz Carol Portes

Marcius Melhem, ex-chefe do Núcleo de Humor da Globo, entrou em contradição e omitiu informações nas versões dadas no depoimento prestado na Delegacia da Mulher do Rio, em uma petição de seus advogados e em respostas enviadas ao portal UOL sobre a acusação de assédio sexual feita pela atriz Carol Portes. O humorista nega a acusação. Ela foi contratada por ele em 2014 para o elenco do programa "Tá no Ar".

Entre as acusações apontadas pela reportagem, estão a alegação de que ele teve "um relacionamento de uma noite" com Carol, mas, que em outro momento ele mencionou ter ocorrido um beijo ao responder se mandava mensagens de cunho sexual e ao justificar sua mensagem sobre o constrangimento após o episódio no apartamento da atriz.

Carol Portes (Reprodução Facebook)

Ele prestou depoimento no dia 4 de novembro de 2021. Na ocasião, ele admitiu que Carol era subordinada a ele e respondeu que teve relacionamentos amorosos com subordinadas, incluindo Carol. Ainda, Melhem respondeu que não se lembrava de ter dito que a ela que a pagaria com "noites de sexo" para compensá-la por deixar uma peça de teatro, mas, depois, admitiu que enviava mensagens de cunho sexual para Carol porque, segundo ele, "flertavam muito, sempre com a anuência dela".

Já numa petição apresentada pela defesa, em 9 de novembro de 2021, Melhem afirma que "às vezes conversavam (ele e Carol) sobre sexo em tom misto de brincadeira e verdade, mas jamais, em momento algum, agiu com desrespeito ou de modo a constranger Ana Carolina (Carol Portes)".

Melhem não mencionou à polícia as mensagens em que a atriz recusou as visitas dele ou mesmo aquela em que ela pediu para que ele parasse de enviar convites. Sobre o episódio em que Carol afirma que ele pediu para ir tomar banho na casa dela e a agarrou à força, Melhem negou e disse que o que ocorreu entre eles foi consensual. Na petição de defesa, ele diz que "saiu vestido do banho e os dois trocaram beijos por não mais do que dois minutos, em pé e na cama".

"Em seguida, Ana Carolina disse que Renata Gaspar, outra atriz que se hospedava no mesmo prédio, poderia chegar a qualquer momento e ela não queria que a mesma os visse juntos. Marcius também não queria, pois, à época, era casado. Combinaram, então, que Marcius subiria primeiro para a festa. Ana Carolina em seguida", afirma no documento.

Carol Portes, porém, juntou aos autos mensagens enviadas por ela para Renata Gaspar, chamando a amiga para o apartamento dez minutos depois que Melhem havia se convidado para ir tomar banho na casa dela. Na versão de Carol, ela chamou Renata porque náo queria ficar sozinha com o chefe no apartamento. Melhem não foi questionado pela polícia nem escreveu na petição de defesa sobre a mensagem que escreveu para Carol perguntando se já tinha passado o constrangimento, dois dias depois do episódio no apartamento dela em novembro de 2014.

A reportagem questionou o motivo de Melhem ter enviado a mensagem sobre o constrangimento, ele respondeu que ambos eram casados na época, mas, na petição de defesa, ele cita apenas que ele era casado, não menciona nenhum relacionamento da atriz. Já Carol disse à reportagem que estava separada do ex-companheiro quando o fato aconteceu.