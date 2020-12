MC Kekel sofre acidente de carro

O funkeiro MC Kekel sofreu um acidente que deixou o automóvel dele destruído nesta sexta-feira, 25. Ele postou vídeo no Stories do Instagram apreensivo, reconhecendo erro e falando em aprendizado.

"Tá tudo bem comigo. Bati meu carro, mas 'tamo bem'. Deus em primeiro lugar. É nessas horas que a gente aprende algumas coisas que a gente deixa de aprender. pago pelo meu erro. Mas é isso a gente tem que errar pra aprender na vida. Quero agradecer geral que tá mandando mensage positiva pra nós aí

Fala que está desanimafdo com muita coisa ruim que anda acontece do com ele. "Dez coisa ruim, duas coisa boa". "As pessoas acham que a nossa vida é um mar de rosa, que a nossa vida é só sonho. Ninguém imagina que às vezes tá no desespero, desacerto na família, na rua, que a gente não tem conta pra pagar. Tenho 25 anos, sozinho, sem pai nem mãe".