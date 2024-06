Mc Binn, do BBB 24, revela ter faturado quase dobro do prêmio do reality show

MC Binn revelou que conseguiu quase dobrar o prêmio do BBB 24, edição a qual participou e a recompensa foi R$ 2,92 milhões brutos. Apesar de ter sido eliminado antes da grande final do programa - o 17º de 26 participantes -, o cantor de funk investiu e se organizou após a saída do programa e conseguiu faturar bastante dinheiro.

"Mesmo que eu não tenha ganhado o reality, eu acabei fazendo quase o dobro da premiação, só que não vem tudo de uma vez, né? Eu consegui me organizar e melhorar a condição de vida também para a minha família", contou ao Gshow.

Em seguida, o cantor, que mudou de nome após a saída do BBB, revelou o que deve fazer com a dinheirama: "Tenho uma casa que eu vou comprar, já tá quase certo, na Zona Norte de São Paulo, na região onde já moro. Minha tia e minha mãe que estão me ajudando a escolher, vendo o lugar. Tem outras coisas que eu quero conquistar também, mas eu estou fazendo meu pai e meu irmão primeiro tirarem uma carta de motorista para dar um carro para eles".

MC Binn ainda revelou que pretende ir para os Estados Unidos. "Estou guardando moeda para poder entrar nos EUA. Agora, estamos fazendo esse corre do visto, e se conseguir tirar, quero ir com meu pai para assistir a um jogo de basquete", disse o funkeiro.

Disposto a seguir trabalhando na sua carreira musical, ele destaca que o plano principal é seguir auxiliando a família. "Meu foco mesmo é poder pagar uma faculdade para meu irmão, o Ryan, e realizar alguns sonhos dos meus pais. Eu penso primeiramente na minha família, pelo que minha mãe adotiva e minha tia já fizeram por mim.", finalizou o artista.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)