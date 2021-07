Matheus & Kauan cancelam participação no Multishow após festa clandestina

Matheus & Kauan cancelaram a participação que fariam ao vivo no programa TVZ, do Multishow, nesta segunda-feira, 12. A emissora confirmou a informação ao UOL e indicou que os artistas Suel e Thiago Soares ficarão no lugar dos sertanejos.

O cancelamento ocorreu um dia após os sertanejos terem sido flagrados cantando numa festa clandestina com cerca de 500 pessoas, na capital paulista. O evento foi fechado na madrugada do domingo, 11, pela polícia, e os responsáveis pelo evento foram autuados por infração às medidas sanitárias.

Confira o post do programa TVZ sobre as novas atrações:

Em nota, Matheus & Kauan alegaram terem sido enganados pela contratante, pois haviam sido informados que fariam uma "presença VIP" em um aniversário para poucas pessoas em lugar de uma festa clandestina com venda de ingressos.