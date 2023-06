Matheus Ceará se pronuncia sobre problema de saúde mental após cancelar shows

O humorista Matheus Ceará compartilhou um vídeo em seu perfil nas redes sociais na última sexta-feira (16) para esclarecer sobre o cancelamento da agenda de shows e problemas de saúde mental.

"Eu tenho crise de ansiedade, síndrome de pânico, tenho depressão. (...) Se você sente isso, passa por isso, converse com as pessoas, fala para sua família, para as pessoas que você mais ama" - Matheus Ceará, humorista.

Após anunciar o cancelamento de shows neste mês, a equipe de Ceará comunicou que o humorista precisava de cuidados médicos. “Seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados para que, o mais breve possível, ele consiga retomar sua agenda, com todo vigor e energia”, diz a nota.

No vídeo publicado no Instagram, o humorista desabafou sobre os acontecimentos recentes, agradeceu o apoio dos fãs e ainda deu um recado para os que enfrentam as mesmas condições.

“Muita gente já sabe o que vem acontecendo comigo. Eu tenho crise de ansiedade, síndrome de pânico, tenho depressão. Então, têm vários gatilhos que aceleram isso aí. Domingo eu estava voltando de um show, tive um gatilho forte e resolvi por hora cancelar tudo e poder resolver (...) Se você sente isso, passa por isso, converse com as pessoas, fala para sua família, para as pessoas que você mais ama”, explicou.

Ceará também indicou o Centro de Valorização da Vida, canal gratuito para receber apoio psicológico em momentos de crise. "O número é 188 e funciona 24 horas por dia", contou. O humorista deve retornar com a agenda de shows na semana que vem, recuperado do episódio mas afastado das redes sociais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)