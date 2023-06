O humorista Nilton Show estreia em O Liberal.com neste fim de semana

Reconhecido como o criador dos personagens Dandara Tunner e Malaco Pregador, o humorista Nilton Show estreia programa de mesmo nome neste fim de semana no portal O Liberal.com e no canal do You Tube do Grupo Liberal. Dividido em dois episódios, a primeira parte do programa vai ao ar neste sábado, 17, ao meio dia. Já a continuação estará disponível ao público neste domingo, 18, a partir das 10h.

“O programa Nilton Show foi pensado para levar informação e entretenimento de forma muito descontraída para as pessoas”, explica Nilton. De acordo com o artista, o mundo inteiro está tenso e possui necessidade de alegria e descontração. “A Dandara, que é um dos nossos personagens, é alegria. Ela é fofa, ela é doce, ela é meiga, e ela entra em qualquer lugar, da classe A até a Classe Z, e é bem-vinda. Temos também o personagem Malaco Pregador, que prega a Bíblia, mas com uma linguagem periférica. São esses dois personagens que vão entrar inicialmente no Grupo Liberal”, anuncia o humorista.

A produtora Meg Martins, responsável pela união entre Nilton e o portal O Liberal.com afirma que seu encantamento pelo talento do artista iniciou há bastante tempo. “A primeira que vi o Nilton detectei que ele tinha um talento incrível, raro. E, antes do talento, percebi que ele possuía algo muito especial no caráter e na alma”, elogia.

Conhecedor do mundo do show business, Calilo Kzan, diretor da produtora Bis Entretenimento, também recomenda o programa de Nilton Show. “Ele é muito bom! Ele é comunicativo e tem competência em âmbito nacional”, finaliza o produtor.