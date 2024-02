Matheus Ceará anuncia desligamento do SBT, após 12 na emissora

O humorista Matheus Ceará usou as redes sociais para comunicar que deixou o SBT, após 12 anos na emissora, no último sábado (17). Ceará era um dos integrantes do elenco do programa "A Praça é Nossa".

VEJA MAIS

Matheus divulgou uma carta aberta para Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador de "A Praça é Nossa", na qual ele demonstra respeito e admiração por Nóbrega.

"Foram 12 anos da mais pura alegria e a maior troca de carinho e cumplicidade, aprendi a ser um humorista melhor, um homem melhor, um pai melhor. São 12 anos de um respeito intenso a você e à 'Praça é Nossa", escreveu o Matheus Ceará.

O humorista disse, ainda, que essa talvez seja a "decisão mais triste" que tomou em sua vida. "Me desligar de uma emissora tão grande, de um programa tão grande e o mais dolorido: de você. Acredito que a amizade continua a mesma, mas sem os risos na hora da gravação, sem as fofocas de camarim, sem muita coisa", completa.

No fim da mensagem, Matheus disse estar triste com a saída, mas feliz com "o que virá".