Marisa Monte fala sobre possibilidade de participar de concurso de sósias promovido na UFPA

A cantora Marisa Monte utilizou suas redes sociais, nesta quarta-feira (18/12), para comentar sobre a possibilidade de participar do concurso de sósias promovido por estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. A iniciativa, que ganhou destaque nas redes sociais, chamou a atenção da artista, que brincou sobre a competição.

“Tô vendo que tá disputadíssimo. E eu tô aqui já com meu disfarce pronta para ir também porque estou a fim de batalhar pelo menos pelo terceiro lugar. Talvez eu consiga”, escreveu Marisa em uma publicação no Instagram.

Ainda no vídeo, Marisa apareceu ao lado de duas estátuas de papel representando sua imagem e brincou sobre levar reforços para aumentar suas chances no concurso. “Tô indo com duas sócias do meu próprio time, assim não tem para ninguém. Enfim, gente, pode ser que eu esteja lá, pode ser que não, mas fica de olho que pode ser que eu seja uma delas”, completou.