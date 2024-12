Fernanda Torres se candidata para concurso de sósias de Marisa Monte na UFPA, em Belém

A atriz Fernanda Torres brincou com os internautas e lançou sua candidatura para o concurso de sósias da cantora Marisa Monte. Com uma foto de 2010, na qual está de cabelos longos, pretos e enrolados, Fernanda disse que é comum a confundirem com Marisa. A programação ocorre na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém.

“Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva Marisa Monte. Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava”, escreveu a atriz. Fernanda também lembrou do concurso de sósias de Selton Mello, seu parceiro de cena no filme “Ainda Estou Aqui”. Na foto, a atriz está caracterizada de Circe, da obra “Odisseia”.

Nos comentários, Marisa Monte disse que Fernanda já é campeã. “E digo mais… Vou ganhar o de sua sósia também! É tudo nosso”, escreveu a cantora. A atriz Malu Galli brincou: “Tá dando aflição de tão igual, parece IA [Inteligência Artificial].”

O concurso de sósias de Marisa Monte foi lançado no X (Twitter), na última sexta-feira (13). Com prêmios para primeiro, segundo e terceiro lugar, o evento ocorre no dia 19 de dezembro, às 14h30.