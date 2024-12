Concurso de sósias de Andrew Garfield é realizado em Belém

Após o sucesso de um concurso de sósias do Selton Mello no Rio de Janeiro, Belém teve seu próprio evento de sósias, desta vez dedicado ao ator Andrew Garfield. O concurso foi realizado nesta segunda-feira (9), no Vadião, na Universidade Federal do Pará (UFPA), localizada no bairro do Guamá.

Promovido pelo estudante Caio Sousa, do curso de Letras - Língua Portuguesa, e dono do sebo “O Ibuprofeno”, o evento premiou os três primeiros colocados. O vencedor recebeu um livro e um DVD; o segundo lugar, um DVD; e o terceiro lugar foi agraciado com R$ 0,50.

“O concurso surgiu como uma releitura do concurso de sósias do Timothée Chalamet, que ocorreu em Nova Iorque, e do concurso de sósias do Selton Mello, realizado no Rio de Janeiro. Depois da grande repercussão desses eventos, achei interessante que acontecesse um na UFPA. Além de ser divertido, também serviu para divulgar o sebo”, explicou Caio ao O Liberal.

“Além disso, a UFPA foi escolhida por ser um espaço bastante diverso, o que permitiu a participação de pessoas que gostam do Andrew Garfield e têm diferentes formas de se identificar com ele”, complementou o organizador.

Os critérios de avaliação dos jurados foram: Essência Garfield; Personalidade Garfield; Aparência Garfield. O júri foi formado por três estudantes, e seis participantes se inscreveram. O grande vencedor foi Felipe Petracco, estudante de Psicologia.